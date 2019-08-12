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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз
Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 12 августа 2019
Лос-Анджелес
12.08.2019, понедельник, 05:00
США. МЛС
4 : 2
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
23'
Д. Харви
61'
К. Вела (П)
45'
Т. Миллер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Вела
61'
48'
Желтая карточка
К. Лоуренс
45'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Т. Миллер
ГОЛ! 1:0!
Д. Харви
Пас отдал
К. Вела
23'
8'
Желтая карточка
Т. Паркер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
1
Тайлер Миллер
ВР
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
2
Джордан Харви
ЦЗ
10
Карлос Вела
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Луис Роблес
ВР
26
Тим Паркер
ЦЗ
92
Кемар Лоуренс
ЦЗ
27
Шон Дэвис
ЦП
90
Марк Жатковски
ЦП
77
Даниэль Ройер
ЦП
Главный тренер
Майкл Брэдли
Лос-Анджелес
21
Данило Силва
ЦЗ
24
Ли Нгюйен
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
2-2
1
Миллер
33
Бейташур
2
Харви
25
Диоманде
10
Вела
2-3
31
Роблес
26
Паркер
92
Лоуренс
27
Дэвис
90
Жатковски
77
Ройер
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Нью-Йорк Ред Буллз
21
Данило Силва
ЦЗ
24
Ли Нгюйен
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
Главный тренер
Майкл Брэдли
Остались в запасе
21
Данило Силва
ЦЗ
24
Ли Нгюйен
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
Остались в запасе
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Майкл Брэдли
Статистика матча Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
- : -
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
15.10.2026
Остин
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
БМО Стэдиум
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