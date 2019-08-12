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Расписание матчей
Германия. Кубок
Карлсруэ - Ганновер-96
Карлсруэ - Ганновер-96: обзор матча 12 августа 2019
Карлсруэ
12.08.2019, понедельник, 19:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Ганновер-96
53'
Л. Грозурек
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Карлсруэ - Ганновер-96
76'
Желтая карточка
Ф. Муслия
60'
Желтая карточка
Э. Приб
ГОЛ! 1:0!
Л. Грозурек
53'
Начало матча
Статистика матча Карлсруэ - Ганновер-96
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Информация о матче
Стадион:
Вилдпаркштадион
Новости команд
Все
Карлсруэ
Ганновер-96
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