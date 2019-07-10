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Расписание матчей
Кубок Африки
Нигерия - ЮАР
Нигерия - ЮАР: обзор матча 10 июля 2019
Нигерия
10.07.2019, среда, 22:00
Кубок африканских наций, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
ЮАР
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Нигерия - ЮАР
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
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Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
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Южная Корея
Чемпионат мира, 2 тур
Чехия
1 : 1
18.06.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1 тур
Мексика
2 : 0
11.06.2026
ЮАР
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