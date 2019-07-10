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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ференцварош - Лудогорец
Ференцварош - Лудогорец: обзор матча 10 июля 2019
Ференцварош
10.07.2019, среда, 21:00
Лига чемпионов, 1 раунд
2 : 1
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
Лудогорец
31'
Я. Сверчок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ференцварош - Лудогорец
61'
Желтая карточка
Я. Горальски
51'
Желтая карточка
К. Моци
31'
ГОЛ! 0:1!
Я. Сверчок
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
14
Игорь Харатин
ОП
26
Герго Ловренчич
ЦФ
30
Тамаш Пришкин
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Лудогорец
23
Пламен Илиев
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
18
Светослав Дьяков
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
10
Якуб Сверчок
ЦФ
9
Джоди Лукоки
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Ференцварош
99
Давид Гроф
ВР
17
Роланд Варга
ЦФ
Лудогорец
33
Ренан
ВР
40
Сисиньо
ПЗ
7
Димо Бакалов
ЦП
84
Марселиньо
ЦП
25
Стефан Баджи
ЦП
7
Жоржиньо
ПВ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
1-1-2
90
Дибус
3
Двали
14
Харатин
30
Пришкин
26
Ловренчич
4-2-2
23
Илиев
32
Икоко
5
Терзиев
27
Моци
3
Недялков
18
Дьяков
6
Горальски
9
Лукоки
10
Сверчок
Остались в запасе
Ференцварош
Лудогорец
99
Давид Гроф
ВР
17
Роланд Варга
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
7
Жоржиньо
ПВ
33
Ренан
ВР
40
Сисиньо
ПЗ
7
Димо Бакалов
ЦП
84
Марселиньо
ЦП
25
Стефан Баджи
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
99
Давид Гроф
ВР
17
Роланд Варга
ЦФ
Остались в запасе
7
Жоржиньо
ПВ
33
Ренан
ВР
40
Сисиньо
ПЗ
7
Димо Бакалов
ЦП
84
Марселиньо
ЦП
25
Стефан Баджи
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Ференцварош - Лудогорец
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Информация о матче
Стадион:
Альберт Флориан Стэдиум
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