Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Партизани - Карабах
Партизани - Карабах: обзор матча 10 июля 2019
Партизани
10.07.2019, среда, 18:30
Лига чемпионов, 1 раунд
0 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Карабах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Партизани - Карабах
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Партизани
Лига конференций, 1 раунд
Партизани
0 : 1
17.07.2025
Нымме Калью
Лига конференций, 1 раунд
Нымме Калью
1 : 1
10.07.2025
Партизани
Лига конференций, 2 раунд
Партизани
0 : 0
01.08.2024
Иберия 1999
Лига конференций, 2 раунд
Иберия 1999
2 : 0
25.07.2024
Партизани
Лига конференций, 1 раунд
Марсашлокк
1 : 2
18.07.2024
Партизани
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Информация о матче
Стадион:
Эйр Албания
Новости команд
Все
Партизани
Карабах
«Карабах» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Карабах» – «Твенте»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Твенте» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Твенте» – «Карабах»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
13 августа
33
Защитник ЦСКА близок к отправке в братский «Партизан»
24 января
Воробьев: «В целом дебют за основной состав «Краснодара» прошел хорошо»
2016.08.26 06:59
Лига Европы. «Краснодар» не смог обыграть «Партизани»
2016.08.25 22:23
10
Кононов: «В матче с «Партизани» проведу ротацию состава «Краснодара»
2016.08.25 06:12
11
«Партизани» – «Краснодар» будет обслуживать датская бригада арбитров
2016.08.22 15:40
«Карабах» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Карабах» – «Твенте»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Твенте» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Твенте» – «Карабах»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
13 августа
33
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+