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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Иберия 1999 - Партизани
Иберия 1999 - Партизани: обзор матча 25 июля 2024
Иберия 1999
25.07.2024, четверг, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
2 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Партизани
31'
Ш. Ноникашвили (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Иберия 1999 - Партизани
Замена
F. Djave
️️️️
Г. Мамагеишвили
90'
+7
Замена
С. Мамацашвили
️️️️
Г. Кохреидзе
79'
Желтая карточка
Ш. Ноникашвили
69'
62'
Замена
R. Ismaili
️️️️
A. Dieudonné Bintsouka
48'
Желтая карточка
Т. Кара
47'
Вторая желтая
А. Ррапай
44'
Желтая карточка
A. Bytyçi
36'
Желтая карточка
М. Гуйе
Желтая карточка
Г. Кохреидзе
34'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ш. Ноникашвили
31'
Желтая карточка
Г. Мамагеишвили
27'
19'
Желтая карточка
A. Dieudonné Bintsouka
7'
Желтая карточка
А. Ррапай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иберия 1999
31
Георгий Макаридзе
ВР
5
Джемали Георгий Джинджолава
ЦЗ
4
Георгий Джгереная
ЦЗ
22
Цотне Капанадзе
ПЗ
10
Георгий Кохреидзе
ЛВ
5
Шота Ноникашвили
ОП
7
Юри Табатадзе
ЦП
8
Бакар Кардава
ЦП
15
Гизо Мамагеишвили
ПВ
99
D. Agyakwa
ЦФ
Партизани
60
Панайот Кирко
ВР
26
Пауло Буксхелай
ЛЗ
33
Вангьель Згуро
ЛЗ
34
Салиу Сембене
ЦЗ
25
Altin Bytyçi
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
14
Магуэтт Гуйе
ОП
99
Ариналдо Ррапай
ЦП
7
Adnard Mehmeti
ЦП
77
Теди Кара
ЦФ
24
Archange Dieudonné Bintsouka
ЦФ
Главный тренер
Оргес Шехи
Иберия 1999
23
Саба Мамацашвили
ЛЗ
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
18
Ираклий Сихарулидзе
ЦФ
27
Floriss Djave
ЦФ
Партизани
12
Албан Ходжа
ВР
8
Redon Ismaili
ЦП
26
Gjelbrim Taipi
ЦП
17
Agim Zeka
ЦФ
9
Albers Keko
ЦФ
90
Rodrigo Piloto
ЦФ
3-1-2-2-1
31
Макаридзе
5
Джинджолава
4
Джгереная
22
Капанадзе
5
Ноникашвили
7
Табатадзе
8
Кардава
10
Кохреидзе
15
Мамагеишвили
99
3-3-2-2
60
Кирко
26
Буксхелай
34
Сембене
25
2
Хадрой
14
Гуйе
33
Згуро
99
Ррапай
7
24
77
Кара
10
Кохреидзе
23
Мамацашвили
23
Мамацашвили
10
Кохреидзе
15
Мамагеишвили
27
27
15
Мамагеишвили
24
8
8
24
Остались в запасе
Иберия 1999
Партизани
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
18
Ираклий Сихарулидзе
ЦФ
12
Албан Ходжа
ВР
26
Gjelbrim Taipi
ЦП
17
Agim Zeka
ЦФ
9
Albers Keko
ЦФ
90
Rodrigo Piloto
ЦФ
Главный тренер
Оргес Шехи
Остались в запасе
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
18
Ираклий Сихарулидзе
ЦФ
Остались в запасе
12
Албан Ходжа
ВР
26
Gjelbrim Taipi
ЦП
17
Agim Zeka
ЦФ
9
Albers Keko
ЦФ
90
Rodrigo Piloto
ЦФ
Главный тренер
Оргес Шехи
Статистика матча Иберия 1999 - Партизани
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 34 тур
Иберия 1999
- : -
01.12.2026
Динамо Бт
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Самгурали
0 : 1
21.11.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Спаэри
2 : 2
15.11.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Иберия 1999
1 : 0
09.11.2026
Гагра
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Партизани
Лига конференций, 1 раунд
Партизани
0 : 1
17.07.2025
Нымме Калью
Лига конференций, 1 раунд
Нымме Калью
1 : 1
10.07.2025
Партизани
Лига конференций, 2 раунд
Партизани
0 : 0
01.08.2024
Иберия 1999
Лига конференций, 2 раунд
Иберия 1999
2 : 0
25.07.2024
Партизани
Лига конференций, 1 раунд
Марсашлокк
1 : 2
18.07.2024
Партизани
Информация о матче
Главный судья:
Andrei Florin Chivulete, Romania
Стадион:
Стадион имени Михаила Месхи
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