Воробьев: «В целом дебют за основной состав «Краснодара» прошел хорошо»

Нападающий «Краснодара» Дмитрий Воробьев доволен тем, что в матче с албанским «Партизани» (0:0) состоялся его дебют за основной состав. Напомним, что встреча проходила в рамках второго раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.



«Только вышел и почти сразу получил желтую карточку. Арбитр счел, что я совершил фол. Также у меня было два хороших момента, которые я не реализовал, а мне, конечно, очень хотелось забить в дебютном матче, это было бы просто замечательно. Но в целом дебют прошел хорошо.



Когда летел в Албанию, предполагал, что будет шанс выйти на поле, обдумывал, как буду играть, если это случится. И сегодня тренер сказал мне, что я, возможно, выйду.



Я уже семь лет в «Краснодаре». Выйти за основной состав в официальном матче было моей мечтой», – сказал Воробьев.