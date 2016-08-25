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  • Кононов: «В матче с «Партизани» проведу ротацию состава «Краснодара»

Кононов: «В матче с «Партизани» проведу ротацию состава «Краснодара»

25 августа 2016, 06:12
11

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов заявил, что в ответной игре с албанским «Партизани» в рамках раунда плей-офф Лиги Европы, намерен пересмотреть состав своей команды.

«Партизани» – очень организованная команда. Мне симпатичен их стиль игры. Они играют агрессивно и с давлением на соперника. Нам будет непросто. Чтобы противостоять этой команде, надо также действовать против них. Они будут играть дома и хотят победить.

У нас нет резервистов. А что касается ротации, то она в матче с «Партизани» будет», – заявил Кононов.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Краснодар Партизани Кононов Олег
Комментарии (11)
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никита голоян
1472098627
Локомотив не прокакайте молодцы
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ДСА
1472098905
Ничейку сгоняют.
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Pro100Kid
1472105195
Правильно,в матче со Спартаком откровенно вяло выглядели уставшие игроки,перед Локо хоть отдохнут.
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and4ever86
1472105535
Ну можно пацанов с академии выпустить на поле:)
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nemolod
1472107533
Странно,что нет резервистов,тогда берите их из дубля! Если собираетесь играть в нескольких турнирах и добиться там успеха,команда должна быть укомплектована на два состава,иначе так и будут провалы по причине отсутствия полноценной замены ключевых игроков!
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Георгий 07 01 93 рус
1472108799
И получить трешку......
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Grelas
1472109477
Недооценивать даже столь слабого соперника не стоит, в футболе всякое бывает. Удачи Краснодару.
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denisov
1472129651
Удачи Краснодару
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Болельщик 123-777
1472130522
Вперёд быки
Ответить
семечкин
1472158393
ЧЕМ КРУЧЕ НАХВАЛИВАЕТ СОПЕРНИКА, ТЕМ ВЕСОМЕЕ ВЫГЛЯДИТ ПОБЕДА НАД НИМ)))))) только забыл, что очки бы у заведомо слабого забрать всё равно надо..... сегодня как-то не Быки, а МУЛЫ на поле паслись.....
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