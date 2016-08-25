Кононов: «В матче с «Партизани» проведу ротацию состава «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов заявил, что в ответной игре с албанским «Партизани» в рамках раунда плей-офф Лиги Европы, намерен пересмотреть состав своей команды.

«Партизани» – очень организованная команда. Мне симпатичен их стиль игры. Они играют агрессивно и с давлением на соперника. Нам будет непросто. Чтобы противостоять этой команде, надо также действовать против них. Они будут играть дома и хотят победить.

У нас нет резервистов. А что касается ротации, то она в матче с «Партизани» будет», – заявил Кононов.