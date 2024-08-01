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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Партизани - Иберия 1999
Партизани - Иберия 1999: обзор матча 01 августа 2024
Партизани
01.08.2024, четверг, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Иберия 1999
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Партизани - Иберия 1999
Желтая карточка
М. Гуйе
90'
+5
90'
+3
Замена
Н. Дадиани
️️️️
Б. Кардава
90'
Желтая карточка
Г. Мамагеишвили
79'
Замена
С. Мамацашвили
️️️️
Ю. Табатадзе
76'
Желтая карточка
Ц. Капанадзе
65'
Замена
C. Sylla
️️️️
И. Сихарулидзе
64'
Замена
O. Mamageishvili
️️️️
Г. Кохреидзе
60'
Желтая карточка
Г. Джгереная
Желтая карточка
В. Згуро
36'
Замена
R. Ismaili
️️️️
G. Taipi
22'
Желтая карточка
П. Буксхелай
11'
Желтая карточка
A. Zeka
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизани
60
Панайот Кирко
ВР
33
Вангьель Згуро
ЛЗ
26
Пауло Буксхелай
ЛЗ
25
Altin Bytyçi
ЦЗ
34
Салиу Сембене
ЦЗ
14
Магуэтт Гуйе
ОП
7
Adnard Mehmeti
ЦП
26
Gjelbrim Taipi
ЦП
17
Agim Zeka
ЦФ
77
Теди Кара
ЦФ
Главный тренер
Оргес Шехи
Иберия 1999
31
Георгий Макаридзе
ВР
5
Джемали Георгий Джинджолава
ЦЗ
4
Георгий Джгереная
ЦЗ
22
Цотне Капанадзе
ПЗ
10
Георгий Кохреидзе
ЛВ
5
Шота Ноникашвили
ОП
8
Бакар Кардава
ЦП
7
Юри Табатадзе
ЦП
15
Гизо Мамагеишвили
ПВ
18
Ираклий Сихарулидзе
ЦФ
99
D. Agyakwa
ЦФ
Партизани
40
Skander Tahri
ВР
12
Албан Ходжа
ВР
4
Andi Janjeva
ЦЗ
3
Henri Zuna
ЦП
8
Redon Ismaili
ЦП
9
Albers Keko
ЦФ
24
Archange Dieudonné Bintsouka
ЦФ
88
Oresti Rifa
ЦФ
90
Rodrigo Piloto
ЦФ
Иберия 1999
16
Revaz Kurtanidze
ВР
12
Saba Bochorishvili
ВР
23
Саба Мамацашвили
ЛЗ
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
28
Aleksandre Narimanidze
ЦЗ
21
Гиорги Табатадзе
ЦЗ
20
Giorgi Gogsadze
ЦЗ
6
Николоз Дадиани
ЦП
7
Saba Geguchadze
ЦП
19
Otar Mamageishvili
ЦП
27
Floriss Djave
ЦФ
9
Cheikne Sylla
ЦФ
4-1-2-2
60
Кирко
26
Буксхелай
25
34
Сембене
33
Згуро
14
Гуйе
7
26
77
Кара
17
3-1-2-2-2
31
Макаридзе
22
Капанадзе
4
Джгереная
5
Джинджолава
5
Ноникашвили
8
Кардава
7
Табатадзе
15
Мамагеишвили
10
Кохреидзе
99
18
Сихарулидзе
26
8
8
26
7
Табатадзе
23
Мамацашвили
23
Мамацашвили
7
Табатадзе
8
Кардава
6
Дадиани
6
Дадиани
8
Кардава
10
Кохреидзе
19
19
10
Кохреидзе
18
Сихарулидзе
9
9
18
Сихарулидзе
Остались в запасе
Партизани
Иберия 1999
40
Skander Tahri
ВР
12
Албан Ходжа
ВР
4
Andi Janjeva
ЦЗ
3
Henri Zuna
ЦП
9
Albers Keko
ЦФ
24
Archange Dieudonné Bintsouka
ЦФ
88
Oresti Rifa
ЦФ
90
Rodrigo Piloto
ЦФ
Главный тренер
Оргес Шехи
16
Revaz Kurtanidze
ВР
12
Saba Bochorishvili
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
28
Aleksandre Narimanidze
ЦЗ
21
Гиорги Табатадзе
ЦЗ
20
Giorgi Gogsadze
ЦЗ
7
Saba Geguchadze
ЦП
27
Floriss Djave
ЦФ
Остались в запасе
40
Skander Tahri
ВР
12
Албан Ходжа
ВР
4
Andi Janjeva
ЦЗ
3
Henri Zuna
ЦП
9
Albers Keko
ЦФ
24
Archange Dieudonné Bintsouka
ЦФ
88
Oresti Rifa
ЦФ
90
Rodrigo Piloto
ЦФ
Остались в запасе
16
Revaz Kurtanidze
ВР
12
Saba Bochorishvili
ВР
15
Соломон Агбалака
ЛЗ
28
Aleksandre Narimanidze
ЦЗ
21
Гиорги Табатадзе
ЦЗ
20
Giorgi Gogsadze
ЦЗ
7
Saba Geguchadze
ЦП
27
Floriss Djave
ЦФ
Главный тренер
Оргес Шехи
Статистика матча Партизани - Иберия 1999
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Партизани
Лига конференций, 1 раунд
Партизани
0 : 1
17.07.2025
Нымме Калью
Лига конференций, 1 раунд
Нымме Калью
1 : 1
10.07.2025
Партизани
Лига конференций, 2 раунд
Партизани
0 : 0
01.08.2024
Иберия 1999
Лига конференций, 2 раунд
Иберия 1999
2 : 0
25.07.2024
Партизани
Лига конференций, 1 раунд
Марсашлокк
1 : 2
18.07.2024
Партизани
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 34 тур
Иберия 1999
- : -
01.12.2026
Динамо Бт
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Самгурали
0 : 1
21.11.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Спаэри
2 : 2
15.11.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Иберия 1999
1 : 0
09.11.2026
Гагра
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Информация о матче
Главный судья:
Джейми Робинсон
(Портадаун)
Стадион:
Selman Stërmasi, Tirana
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