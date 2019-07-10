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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
БАТЭ - Пяст
БАТЭ - Пяст: обзор матча 10 июля 2019
БАТЭ
10.07.2019, среда, 20:00
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Пяст
64'
С. Драгун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Пяст
Вторая желтая
С. Драгун
90'
Желтая карточка
С. Драгун
76'
ГОЛ! 1:0!
С. Драгун
Пас отдал
И. Стасевич
64'
57'
Желтая карточка
Я. Червински
Желтая карточка
Д. Бага
15'
Начало матча
Статистика матча БАТЭ - Пяст
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Пяст
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
- : -
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Гурник
1 : 1
18.10.2026
Пяст
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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