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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Линфилд - Русенборг
Линфилд - Русенборг: обзор матча 10 июля 2019
Линфилд
10.07.2019, среда, 21:45
Лига чемпионов, 1 раунд
0 : 2
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Русенборг
22'
М. Йенсен
69'
А. Содерлунд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Линфилд - Русенборг
90'
+3
Желтая карточка
А. Содерлунд
83'
Желтая карточка
А. Трондсен
69'
ГОЛ! 0:2!
А. Содерлунд
Пас отдал
А. Конрадсен
37'
Желтая карточка
М. Лундемо
22'
ГОЛ! 0:1!
М. Йенсен
Пас отдал
Б. Мелинг
Начало матча
Статистика матча Линфилд - Русенборг
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Крузейдерс
- : -
28.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Линфилд
5 : 0
21.11.2026
Лимавади Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Баллимина Юнайтед
0 : 3
13.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Линфилд
3 : 0
07.11.2026
Колрейн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Линфилд
1 : 1
31.10.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Портадаун
1 : 2
23.10.2026
Линфилд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Информация о матче
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Линфилд
Русенборг
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
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2025.08.28 20:50
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2025.08.27 12:07
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