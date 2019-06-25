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Расписание матчей
Кубок Америки
Чили - Уругвай
Чили - Уругвай: обзор матча 25 июня 2019
Чили
25.06.2019, вторник, 02:00
Кубок Америки, группа C, 3 тур
0 : 1
Завершен
Уругвай
82'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чили - Уругвай
90'
+2
Замена
С. Коатес
️️️️
Ф. Вальверде
Замена
Н. Кастильо
️️️️
Г. Хара
90'
82'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кавани
Пас отдал
Д. Родригес
Замена
Х. Фернандес
️️️️
Э. Варгас
77'
76'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Д. Де Арраскаэта
70'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
Замена
И. Лихновски
️️️️
Г. Медель
55'
46'
Замена
Н. Нандес
️️️️
Н. Лодейро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чили
12
Габриэль Ариас
ВР
21
Оскар Опасо
ЦЗ
5
Пауло Диас
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
13
Эрик Пульгар
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
16
Пабло Эрнандес
ЦП
10
Алексис Санчес
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
3
Диего Годин
ЦЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
13
Джованни Гонсалес
ПЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Чили
23
Брайан Кортес
ВР
23
Йерко Урра
ВР
13
Игор Лихновски
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
15
Жан Босежур
ЛП
15
Диего Вальдес
ЦП
8
Эстебан Павес
ЦП
8
Артуро Видаль
ЦП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
22
Анхело Сагаль
ЦФ
21
Хуниор Фернандес
ЦФ
9
Николас Кастильо
ЦФ
Уругвай
23
Мартин Силва
ВР
12
Мартин Кампанья
ВР
6
Марсело Сараччи
ЛЗ
17
Диего Лаксальт
ЛЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
14
Лукас Торрейра
ОП
16
Гастон Перейро
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
20
Джонатан Родригес
ЦФ
11
Кристиан Стуани
ЦФ
4-2-2-2
12
Ариас
21
Опасо
3
Марипан
18
Хара
5
Диас
17
Медель
13
Пульгар
20
Арангис
16
Эрнандес
11
Варгас
10
Санчес
4-4-2
23
Муслера
13
Гонсалес
22
Касерес
2
Хименес
3
Годин
10
Де Арраскаэта
6
Бентанкур
7
Лодейро
8
Вальверде
21
Кавани
9
Суарес
11
Варгас
21
Фернандес
21
Фернандес
11
Варгас
17
Медель
13
Лихновски
13
Лихновски
17
Медель
18
Хара
9
Кастильо
9
Кастильо
18
Хара
8
Вальверде
19
Коатес
19
Коатес
8
Вальверде
7
Лодейро
8
Нандес
8
Нандес
7
Лодейро
10
Де Арраскаэта
20
Родригес
20
Родригес
10
Де Арраскаэта
Остались в запасе
Чили
Уругвай
15
Диего Вальдес
ЦП
8
Эстебан Павес
ЦП
22
Анхело Сагаль
ЦФ
23
Брайан Кортес
ВР
23
Йерко Урра
ВР
4
Маурисио Исла
ПЗ
15
Жан Босежур
ЛП
8
Артуро Видаль
ЦП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
6
Марсело Сараччи
ЛЗ
23
Мартин Силва
ВР
12
Мартин Кампанья
ВР
17
Диего Лаксальт
ЛЗ
14
Лукас Торрейра
ОП
16
Гастон Перейро
ЦП
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
11
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Остались в запасе
15
Диего Вальдес
ЦП
8
Эстебан Павес
ЦП
22
Анхело Сагаль
ЦФ
23
Брайан Кортес
ВР
23
Йерко Урра
ВР
4
Маурисио Исла
ПЗ
15
Жан Босежур
ЛП
8
Артуро Видаль
ЦП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
Остались в запасе
6
Марсело Сараччи
ЛЗ
23
Мартин Силва
ВР
12
Мартин Кампанья
ВР
17
Диего Лаксальт
ЛЗ
14
Лукас Торрейра
ОП
16
Гастон Перейро
ЦП
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
11
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Главный тренер
Оскар Табарес
Статистика матча Чили - Уругвай
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэл Клаус
Стадион:
Маракана
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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