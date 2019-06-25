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Расписание матчей
Кубок Африки
Гана - Бенин
Гана - Бенин: обзор матча 25 июня 2019
Гана
25.06.2019, вторник, 23:00
Кубок африканских наций, группа F, 1 тур
2 : 2
Завершен
Бенин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Гана - Бенин
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Того
5 : 1
09.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Бенин
1 : 1
05.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
0 : 0
05.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Информация о матче
Стадион:
Стадион Исмаилия
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