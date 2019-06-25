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Расписание матчей
Кубок Америки
Эквадор - Япония
Эквадор - Япония: обзор матча 25 июня 2019
Эквадор
25.06.2019, вторник, 02:00
Кубок Америки, группа C, 3 тур
1 : 1
Завершен
Япония
35'
А. Мена
15'
Ш. Накадзима
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эквадор - Япония
Желтая карточка
А. Чикайса
89'
88'
Замена
Д. Маэда
️️️️
К. Итакура
Желтая карточка
Л. Валенсия
83'
Замена
Л. Валенсия
️️️️
Р. Ибарра
83'
82'
Замена
Х. Абэ
️️️️
К. Миеси
Замена
А. Чикайса
️️️️
А. Мена
74'
Желтая карточка
Р. Арболеда
72'
66'
Замена
А. Уэда
️️️️
С. Оказаки
Замена
А. Пресиадо
️️️️
С. Мендес
46'
ГОЛ! 1:1!
А. Мена
35'
31'
Желтая карточка
Т. Томиясу
15'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Накадзима
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эквадор
22
Александер Домингес
ВР
5
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Педро Веласко
ЦЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
2
Артуро Мина
ЦЗ
20
Себастьян Мендес
ОП
15
Анхель Мена
ЦП
18
Джефферсон Орехуэла
ЦП
8
Карлос Груэсо
ЦП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
5
Ренато Ибарра
РФ
Главный тренер
Эрнан Дарио Гомес
Япония
1
Эиджи Кавашима
ВР
4
Ко Итакура
ЦЗ
5
Наомити Уэда
ЦЗ
15
Такехиро Томиясу
ПЗ
19
Томоки Ивата
ОП
11
Кодзи Миеси
ЦП
2
Дайки Сугиока
ЦП
7
Гаку Сибасаки
ЦП
20
Такефуса Кубо
ПВ
18
Синджи Оказаки
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Эквадор
12
Педро Ортис
ВР
1
Максимо Бангуэра
ВР
19
Бедер Кайседо
ЦЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
17
Хосе Кинтеро
ЦЗ
15
Джефферсон Интриаго
ЦП
20
Андрес Чикайса
ЦП
9
Айртон Пресиадо
ЦП
0
Луис-Антонио Валенсия
ПП
9
Карлос Гарсес
ЦФ
Япония
12
Ресукэ Кодзима
ВР
23
Косуке Накамура
ВР
12
Кейсуке Осако
ВР
22
Юго Тацута
ЦЗ
14
Теруки Хара
ПЗ
20
Хироки Абэ
ЦП
6
Кота Ватанабе
ЦП
17
Тайси Мацумото
ЦП
11
Дайзен Маэда
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
8
Тацуя Ито
ЦФ
15
Дайки Суга
ЦФ
4-1-3-2
22
Домингес
5
Рамирес
4
Арболеда
2
Мина
4
Веласко
20
Мендес
15
Мена
18
Орехуэла
8
Груэсо
13
Валенсия
5
Ибарра
3-1-3-1-2
1
Кавашима
15
Томиясу
5
Уэда
4
Итакура
19
Ивата
11
Миеси
2
Сугиока
7
Сибасаки
20
Кубо
10
Накадзима
18
Оказаки
15
Мена
20
Чикайса
20
Чикайса
15
Мена
20
Мендес
9
Пресиадо
9
Пресиадо
20
Мендес
5
Ибарра
0
Валенсия
0
Валенсия
5
Ибарра
4
Итакура
11
Маэда
11
Маэда
4
Итакура
11
Миеси
20
Абэ
20
Абэ
11
Миеси
18
Оказаки
18
Уэда
18
Уэда
18
Оказаки
Остались в запасе
Эквадор
Япония
12
Педро Ортис
ВР
15
Джефферсон Интриаго
ЦП
19
Бедер Кайседо
ЦЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
9
Карлос Гарсес
ЦФ
17
Хосе Кинтеро
ЦЗ
1
Максимо Бангуэра
ВР
Главный тренер
Эрнан Дарио Гомес
12
Ресукэ Кодзима
ВР
23
Косуке Накамура
ВР
22
Юго Тацута
ЦЗ
8
Тацуя Ито
ЦФ
14
Теруки Хара
ПЗ
6
Кота Ватанабе
ЦП
17
Тайси Мацумото
ЦП
15
Дайки Суга
ЦФ
12
Кейсуке Осако
ВР
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Остались в запасе
12
Педро Ортис
ВР
15
Джефферсон Интриаго
ЦП
19
Бедер Кайседо
ЦЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
9
Карлос Гарсес
ЦФ
17
Хосе Кинтеро
ЦЗ
1
Максимо Бангуэра
ВР
Остались в запасе
12
Ресукэ Кодзима
ВР
23
Косуке Накамура
ВР
22
Юго Тацута
ЦЗ
8
Тацуя Ито
ЦФ
14
Теруки Хара
ПЗ
6
Кота Ватанабе
ЦП
17
Тайси Мацумото
ЦП
15
Дайки Суга
ЦФ
12
Кейсуке Осако
ВР
Главный тренер
Эрнан Дарио Гомес
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Статистика матча Эквадор - Япония
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Япония
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Валенсуэла
Стадион:
Минейран
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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