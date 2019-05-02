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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Айнтрахт - Челси
Айнтрахт - Челси: обзор матча 02 мая 2019
Айнтрахт
02.05.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/2 финала
1 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Челси
23'
Л. Йович
45'
Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Челси
Желтая карточка
Ж. Фернандес
61'
Желтая карточка
М. Хасебе
58'
45'
ГОЛ! 1:1!
Педро
Пас отдал
Р. Лофтус-Чик
ГОЛ! 1:0!
Л. Йович
Пас отдал
Ф. Костич
23'
19'
Желтая карточка
А. Кристенсен
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
10
Эден Азар
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Трапп
5
Фалет
19
Абрахам
13
Хинтереггер
20
Хасебе
21
Да Коста
17
Роде
6
Фернандес
18
Костич
8
Гачинович
9
Йович
4-1-2-2-1
13
Кепа
3
Аспиликуэта
15
Кристенсен
4
Луис
33
Эмерсон
91
Канте
21
Жоржиньо
20
Лофтус-Чик
9
Педро
10
Виллиан
9
Жиру
Остались в запасе
Айнтрахт
Челси
6
Лукас Торро
ОП
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
10
Эден Азар
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
6
Лукас Торро
ОП
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
10
Эден Азар
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Айнтрахт - Челси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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