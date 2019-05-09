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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Челси - Айнтрахт
Челси - Айнтрахт: обзор матча 09 мая 2019
Челси
09.05.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/2 финала
1 : 1
Первый матч – 1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Айнтрахт
28'
Р. Лофтус-Чик
49'
Л. Йович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Айнтрахт
ГОЛ!
Э. Азар
4:3
Пенальти не реализован!
Г. Пасьенса
ГОЛ!
Д. Луис
3:3
Пенальти не реализован!
М. Хинтереггер
ГОЛ!
Жоржиньо
2:3
ГОЛ!
Д. Де Гузман
1:3
Пенальти не реализован!
С. Аспиликуэта
ГОЛ!
Л. Йович
1:2
ГОЛ!
Р. Баркли
1:1
ГОЛ!
С. Аллер
0:1
Желтая карточка
Д. Дзаппакоста
120'
+1
118'
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
М. Гачинович
Замена
Г. Игуаин
️️️️
О. Жиру
96'
90'
+3
Замена
С. Аллер
️️️️
А. Ребич
90'
+1
Желтая карточка
Д. Де Гузман
Замена
Р. Баркли
️️️️
Р. Лофтус-Чик
86'
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
82'
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
А. Кристенсен
73'
Травма
А. Кристенсен
72'
70'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
С. Роде
69'
Травма
С. Роде
Замена
Педро
️️️️
Виллиан
62'
Желтая карточка
М. Ковачич
52'
49'
ГОЛ! 1:1!
Л. Йович
Пас отдал
М. Гачинович
40'
Желтая карточка
С. Роде
38'
Желтая карточка
С. Фалет
ГОЛ! 1:0!
Р. Лофтус-Чик
Пас отдал
Э. Азар
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
21
Жоржиньо
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
10
Эден Азар
ЛФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Симон Фалет
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
17
Себастьян Роде
ОП
8
Мият Гачинович
АП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Кепа
33
Эмерсон
4
Луис
15
Кристенсен
3
Аспиликуэта
21
Жоржиньо
8
Ковачич
20
Лофтус-Чик
10
Виллиан
10
Азар
9
Жиру
3-3-3-1
1
Трапп
20
Хасебе
19
Абрахам
13
Хинтереггер
21
Да Коста
17
Роде
5
Фалет
9
Ребич
8
Гачинович
18
Костич
9
Йович
15
Кристенсен
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
15
Кристенсен
20
Лофтус-Чик
6
Баркли
6
Баркли
20
Лофтус-Чик
10
Виллиан
9
Педро
9
Педро
10
Виллиан
9
Жиру
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Жиру
17
Роде
18
Де Гузман
18
Де Гузман
17
Роде
9
Ребич
22
Аллер
22
Аллер
9
Ребич
8
Гачинович
9
Пасьенса
9
Пасьенса
8
Гачинович
Остались в запасе
Челси
Айнтрахт
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Фредерик Реннов
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Челси - Айнтрахт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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