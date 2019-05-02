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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Арсенал - Валенсия
Арсенал - Валенсия: обзор матча 02 мая 2019
Арсенал
02.05.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/2 финала
3 : 1
Ответный матч – 4 : 2
Завершен
Валенсия
18'
А. Ляказетт
26'
А. Ляказетт
90'
П. Обамеянг
11'
М. Дьякаби
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Валенсия
ГОЛ! 3:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
С. Колашинац
90'
88'
Замена
С. Мина
️️️️
Родриго
Замена
Н. Монреаль
️️️️
Л. Косиельни
82'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
М. Озил
75'
71'
Замена
Д. Васс
️️️️
К. Солер
71'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Г. Гедеш
70'
Желтая карточка
Д. Парехо
Замена
Л. Торрейра
️️️️
М. Гендузи
58'
31'
Желтая карточка
М. Дьякаби
ГОЛ! 2:1!
А. Ляказетт
Пас отдал
Г. Джака
26'
ГОЛ! 1:1!
А. Ляказетт
Пас отдал
П. Обамеянг
18'
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Дьякаби
Пас отдал
Родриго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Месут Озил
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
7
Карлос Солер
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
4
Муктар Дьякаби
ЦП
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Чех
23
Колашинац
19
Папастатопулос
13
Мустафи
6
Косиельни
34
Джака
6
Гендузи
2
Мэйтленд-Найлс
10
Озил
91
Ляказетт
7
Обамеянг
3-3-2-1-1
33
Нето
12
Пиччини
24
Гарай
3
Паулиста
14
Ронкалья
7
Солер
14
Гайя
10
Парехо
4
Дьякаби
11
Гедеш
19
Родриго
10
Озил
22
Мхитарян
22
Мхитарян
10
Озил
6
Косиельни
18
Монреаль
18
Монреаль
6
Косиельни
6
Гендузи
34
Торрейра
34
Торрейра
6
Гендузи
7
Солер
10
Васс
10
Васс
7
Солер
11
Гедеш
9
Гамейро
9
Гамейро
11
Гедеш
19
Родриго
77
Мина
77
Мина
19
Родриго
Остались в запасе
Арсенал
Валенсия
1
Бернд Лено
ВР
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
9
Ферран Торрес
ПВ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
9
Ферран Торрес
ПВ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Арсенал - Валенсия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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Арсенал
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