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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Валенсия - Арсенал
Валенсия - Арсенал: обзор матча 09 мая 2019
Валенсия
09.05.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/2 финала
2 : 4
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Арсенал
11'
К. Гамейро
58'
К. Гамейро
17'
П. Обамеянг
50'
А. Ляказетт
69'
П. Обамеянг
88'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Арсенал
88'
ГОЛ! 2:4!
П. Обамеянг
Пас отдал
Г. Мхитарян
80'
Замена
М. Гендузи
️️️️
Л. Торрейра
Замена
С. Мина
️️️️
Родриго
72'
71'
Замена
Ш. Мустафи
️️️️
С. Колашинац
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Г. Гедеш
71'
69'
ГОЛ! 2:3!
П. Обамеянг
Пас отдал
Э. Мэйтленд-Найлс
63'
Желтая карточка
М. Озил
62'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
М. Озил
ГОЛ! 2:2!
К. Гамейро
Пас отдал
Родриго
58'
Замена
К. Солер
️️️️
К. Пиччини
56'
50'
ГОЛ! 1:2!
А. Ляказетт
Пас отдал
Л. Торрейра
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
43'
Желтая карточка
Э. Гарай
38'
17'
ГОЛ! 1:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
А. Ляказетт
ГОЛ! 1:0!
К. Гамейро
Пас отдал
Родриго
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
18
Начо Монреаль
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
34
Лукас Торрейра
ОП
10
Месут Озил
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
7
Карлос Солер
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-1-2-1-2
33
Нето
14
Гайя
24
Гарай
3
Паулиста
12
Пиччини
13
Коклен
10
Васс
10
Парехо
11
Гедеш
19
Родриго
9
Гамейро
4-2-1-1-2
1
Чех
6
Косиельни
18
Монреаль
19
Папастатопулос
23
Колашинац
34
Джака
34
Торрейра
2
Мэйтленд-Найлс
10
Озил
91
Ляказетт
7
Обамеянг
11
Гедеш
9
Торрес
9
Торрес
11
Гедеш
12
Пиччини
7
Солер
7
Солер
12
Пиччини
19
Родриго
77
Мина
77
Мина
19
Родриго
10
Озил
22
Мхитарян
22
Мхитарян
10
Озил
23
Колашинац
13
Мустафи
13
Мустафи
23
Колашинац
34
Торрейра
6
Гендузи
6
Гендузи
34
Торрейра
Остались в запасе
Валенсия
Арсенал
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
Главный тренер
Хавьер Агирре
1
Бернд Лено
ВР
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Валенсия - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
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Валенсия
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