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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Стандард
Антверпен - Стандард: обзор матча 26 апреля 2019
Антверпен
26.04.2019, пятница, 21:30
Бельгия. Плей-офф, 6 тур
2 : 1
Завершен
Стандард
33'
Д. Мбокани (П)
45+4'
З. Ванхесден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антверпен - Стандард
90'
+4
Желтая карточка
П. М'Поку
90'
+1
Желтая карточка
С. Мянго
87'
Желтая карточка
З. Ванхесден
Желтая карточка
С. Болат
71'
Желтая карточка
С. Ятабаре
67'
45'
+4
ГОЛ! 1:1!
З. Ванхесден
Пас отдал
Р. Марин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Мбокани
33'
32'
Желтая карточка
М. Косанович
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Антверпен - Стандард
5
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Информация о матче
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Антверпен
Стандард
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
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27 мая
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2025.09.02 00:23
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«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
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