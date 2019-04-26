Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Байер
Аугсбург - Байер: обзор матча 26 апреля 2019
Аугсбург
26.04.2019, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
1 : 4
Завершен
Байер
12'
К. Дансо
15'
К. Фолланд
48'
К. Хаверц
60'
Д. Та
88'
Ю. Брандт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Байер
88'
ГОЛ! 1:4!
Ю. Брандт
Пас отдал
Д. Кор
60'
ГОЛ! 1:3!
Д. Та
Желтая карточка
Д. Шмид
59'
48'
ГОЛ! 1:2!
К. Хаверц
Пас отдал
К. Фолланд
15'
ГОЛ! 1:1!
К. Фолланд
Пас отдал
Ч. Арангис
ГОЛ! 1:0!
К. Дансо
Пас отдал
Д. Шмид
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Грегор Кобель
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
10
Даниэль Байер
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
5
Марко Рихтер
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
31
Доминик Кор
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Кобель
30
Макс
4
Дансо
6
Гаувелеув
3
Стафилидис
8
Хедира
7
Шмид
10
Байер
28
Хан
5
Рихтер
11
Грегоритч
4-1-1-1-3
1
Градецки
8
Вайзер
4
Та
5
Бендер
18
Венделл
14
Баумгартлингер
20
Арангис
8
Брандт
31
Фолланд
27
Аларио
29
Хаверц
Остались в запасе
Аугсбург
Байер
39
Георг Тигль
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
39
Георг Тигль
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Аугсбург - Байер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Аугсбург
Байер
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:06
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
09:37
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:56
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
09:37
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:06
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:56
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+