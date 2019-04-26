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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Лион
Бордо - Лион: обзор матча 26 апреля 2019
Бордо
26.04.2019, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 34 тур
2 : 3
Завершен
Лион
34'
Д. Бриан
38'
Н. де Превилль
14'
М. Депай
67'
М. Корне
85'
М. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Лион
90'
+3
Желтая карточка
Б. Траоре
Желтая карточка
С. Паленсия
90'
+2
88'
Желтая карточка
Н. Фекир
85'
ГОЛ! 2:3!
М. Дембеле
Пас отдал
Н. Фекир
78'
Желтая карточка
Л. Дюбуа
Красная карточка
В. Йованович
73'
67'
ГОЛ! 2:2!
М. Корне
Пас отдал
Н. Фекир
Желтая карточка
Отавио
61'
Желтая карточка
Н. де Превилль
44'
ГОЛ! 2:1!
Н. де Превилль
Пас отдал
Д. Бриан
38'
ГОЛ! 1:1!
Д. Бриан
Пас отдал
Отавио
34'
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Депай
Пас отдал
М. Корне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
94
Отавио
ОП
26
Тома Башич
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Бордо
14
Серхи Паленсия
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
18
Ярослав Плашил
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
3-3-1-1-2
56
Костиль
33
Йованович
23
Пабло
23
Кунде
29
Пундж
94
Отавио
20
Сабали
26
Башич
40
Камано
12
де Превилль
7
Бриан
4-2-3-1
1
Лопеш
2
Тете
64
Денайе
6
Марсело
15
Дюбуа
22
Н'Домбеле
10
Ауа
11
Терье
10
Фекир
70
Корне
10
Депай
Остались в запасе
Бордо
Лион
14
Серхи Паленсия
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
18
Ярослав Плашил
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
16
Матье Горжелен
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Остались в запасе
14
Серхи Паленсия
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
18
Ярослав Плашил
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Карлос Висенс
Статистика матча Бордо - Лион
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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