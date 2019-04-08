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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Бешикташ
Ризеспор - Бешикташ: обзор матча 08 апреля 2019
Ризеспор
08.04.2019, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 27 тур
2 : 7
Завершен
Бешикташ
42'
В. Мурики
8'
Д. Вида
14'
А. Льяич
64'
Б. Йылмаз
78'
А. Льяич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Бешикташ
78'
ГОЛ! 1:4!
А. Льяич
66'
Желтая карточка
Б. Йылмаз
64'
ГОЛ! 1:3!
Б. Йылмаз
Пас отдал
Д. Токез
58'
Желтая карточка
Д. Эркин
ГОЛ! 1:2!
В. Мурики
Пас отдал
Ф. Болдрин
42'
14'
ГОЛ! 0:2!
А. Льяич
Пас отдал
А. Хатчинсон
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Вида
Пас отдал
А. Льяич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
24
Дорухан Токез
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
22
Адем Льяич
АП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Ризеспор
54
Мехмет Услу
ЦЗ
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
5
Абдуллах Дурак
ЦП
30
Амину Умар
ЦФ
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
1-5-1
23
Аккан
15
Авазим
92
Шаешу
6
Чагыран
10
Болдрин
6
Морозюк
14
Окечукву
19
Мурики
4-1-3-1-1
1
Кариус
21
Вида
77
Генюл
77
Изима-Мирен
88
Эркин
17
Медель
24
Токез
17
Ленс
13
Хатчинсон
22
Льяич
17
Йылмаз
Остались в запасе
Ризеспор
Бешикташ
54
Мехмет Услу
ЦЗ
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
5
Абдуллах Дурак
ЦП
30
Амину Умар
ЦФ
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
54
Мехмет Услу
ЦЗ
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
5
Абдуллах Дурак
ЦП
30
Амину Умар
ЦФ
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Ризеспор - Бешикташ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Чайкур Диди
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