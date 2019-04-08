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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Вест Хэм
Челси - Вест Хэм: обзор матча 08 апреля 2019
Челси
08.04.2019, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Вест Хэм
24'
Э. Азар
90'
Э. Азар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Вест Хэм
ГОЛ! 2:0!
Э. Азар
Пас отдал
Р. Баркли
90'
Замена
Педро
️️️️
К. Хадсон-Одои
85'
Желтая карточка
Кепа
84'
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
82'
Замена
О. Жиру
️️️️
Г. Игуаин
76'
70'
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
М. Нобл
Замена
Р. Баркли
️️️️
Р. Лофтус-Чик
70'
46'
Замена
Р. Снодграсс
️️️️
Чичарито
ГОЛ! 1:0!
Э. Азар
Пас отдал
Р. Лофтус-Чик
24'
11'
Желтая карточка
А. Огбонна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
14
Чичарито
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Лукас
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Кепа
33
Эмерсон
22
Рюдигер
4
Луис
3
Аспиликуэта
91
Канте
21
Жоржиньо
20
Лофтус-Чик
10
Азар
7
Хадсон-Одои
9
Игуаин
4-1-1-2-2
22
Фабиански
2
Фредерикс
2
Бальбуэна
21
Огбонна
3
Крессуэлл
41
Райс
16
Нобл
22
Ланзини
7
Андерсон
7
Арнаутович
14
Чичарито
20
Лофтус-Чик
6
Баркли
6
Баркли
20
Лофтус-Чик
7
Хадсон-Одои
9
Педро
9
Педро
7
Хадсон-Одои
9
Игуаин
9
Жиру
9
Жиру
9
Игуаин
16
Нобл
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
16
Нобл
14
Чичарито
23
Снодграсс
23
Снодграсс
14
Чичарито
Остались в запасе
Челси
Вест Хэм
10
Виллиан
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Челси - Вест Хэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
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