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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Эрзурумспор
Кайсериспор - Эрзурумспор: обзор матча 26 мая 2019
Кайсериспор
26.05.2019, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 34 тур
0 : 2
Завершен
Эрзурумспор
43'
Ж. Суну
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Эрзурумспор
43'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Суну
Начало матча
Статистика матча Кайсериспор - Эрзурумспор
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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