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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Милан
СПАЛ - Милан: обзор матча 26 мая 2019
СПАЛ
26.05.2019, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 3
Завершен
Милан
28'
Ф. Викари
53'
М. Фарес
18'
Х. Чалханоглу
23'
Ф. Кессье
64'
Ф. Кессье (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Милан
81'
Желтая карточка
Т. Бакайоко
Желтая карточка
Т. Сионек
65'
64'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Ф. Кессье
ГОЛ! 2:2!
М. Фарес
Пас отдал
Т. Сионек
53'
Желтая карточка
К. Бонифази
36'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Викари
Пас отдал
А. Мургиа
28'
27'
Желтая карточка
И. Абате
23'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Кессье
18'
ГОЛ! 0:1!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
Ф. Кессье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
2
Эмилиано Вивиано
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
34
Франческо Викари
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
СПАЛ
22
Андреа Фулиньяти
ВР
17
Джакомо Полуцци
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Милан
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
4-2-3
2
Вивиано
34
Викари
33
Бонифази
15
Сионек
29
Лаццари
27
Куртич
10
Валоти
7
Антенуччи
93
Фарес
37
Петанья
4-1-2-1-2
1
Доннарумма
20
Абате
26
Романьоли
37
Мусаккио
13
Родригес
8
Бакайоко
20
Чалханоглу
19
Кессье
10
Сусо
16
Борини
9
Пентек
Остались в запасе
СПАЛ
Милан
22
Андреа Фулиньяти
ВР
17
Джакомо Полуцци
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
22
Андреа Фулиньяти
ВР
17
Джакомо Полуцци
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча СПАЛ - Милан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
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