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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Лацио
Торино - Лацио: обзор матча 26 мая 2019
Торино
26.05.2019, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 38 тур
3 : 1
Завершен
Лацио
51'
Я. Фальке
53'
С. Лукич
80'
Л. Де Сильвестри
66'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Лацио
ГОЛ! 3:1!
Л. Де Сильвестри
80'
66'
ГОЛ! 2:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
М. Пароло
ГОЛ! 2:0!
С. Лукич
Пас отдал
С. Мейте
53'
ГОЛ! 1:0!
Я. Фальке
Пас отдал
О. Эйна
51'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Бремер
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
49
Ромуло
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
99
Абукар Мохамед
ЦП
3-2-3-1-1
46
Сиригу
3
Бремер
63
Н'Кулу
4
Иццо
34
Эйна
29
Де Сильвестри
33
Базелли
23
Лукич
8
Мейте
44
Фальке
11
Белотти
3-5-1-1
1
Прото
26
Раду
15
Ачерби
15
Баштуш
49
Ромуло
47
Бадель
6
Жордау
32
Катальди
19
Лулич
16
Пароло
9
Иммобиле
Остались в запасе
Торино
Лацио
7
Винченцо Миллико
ЦФ
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
22
Гуидо Гуерриери
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
99
Абукар Мохамед
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
7
Винченцо Миллико
ЦФ
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
99
Абукар Мохамед
ЦП
Главный тренер
Иньяцио Абате
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Торино - Лацио
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
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