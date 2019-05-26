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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 26 мая 2019
Цинциннати
26.05.2019, воскресенье, 02:30
США. МЛС
0 : 2
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз
39'
Желтая карточка
М. Мурильо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
12
Матье Депланье
ЦЗ
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
9
Фанендо Ади
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Луис Роблес
ВР
26
Тим Паркер
ЦЗ
92
Кемар Лоуренс
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
27
Шон Дэвис
ЦП
90
Марк Жатковски
ЦП
Главный тренер
Майкл Брэдли
Цинциннати
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
29
Эрик Александер
ЦП
23
Кекута Манне
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
5
Коннор Лэйд
ЦЗ
2-1-2
12
Депланье
4
Уостон
13
Ульоа
9
Ади
26
Ледесма
3-2
31
Роблес
26
Паркер
92
Лоуренс
62
Мурильо
27
Дэвис
90
Жатковски
Остались в запасе
Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
29
Эрик Александер
ЦП
23
Кекута Манне
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
5
Коннор Лэйд
ЦЗ
Главный тренер
Майкл Брэдли
Остались в запасе
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
29
Эрик Александер
ЦП
23
Кекута Манне
ЦФ
Остались в запасе
5
Коннор Лэйд
ЦЗ
Главный тренер
Пэт Нунан
Главный тренер
Майкл Брэдли
Статистика матча Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
- : -
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
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