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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Удинезе
Кальяри - Удинезе: обзор матча 26 мая 2019
Кальяри
26.05.2019, воскресенье, 21:30
Италия. Серия А, 38 тур
1 : 2
Завершен
Удинезе
17'
Л. Паволетти
59'
Э. Халлфредссон
69'
С. Де Майо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Удинезе
Желтая карточка
Р. Клаван
84'
84'
Желтая карточка
Х. Муссо
69'
ГОЛ! 1:2!
С. Де Майо
Пас отдал
Р. Мандрагора
Желтая карточка
Д. Срна
64'
59'
ГОЛ! 1:1!
Э. Халлфредссон
Пас отдал
М. Д'Алессандро
ГОЛ! 1:0!
Л. Паволетти
Пас отдал
Ф. Писакане
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
33
Дарио Срна
ЦЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
9
Альберто Черри
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Удинезе
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
72
Антонин Барак
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
4-4-2
28
Краньо
22
Ликояннис
4
Писакане
33
Срна
24
Клаван
17
Ионицэ
23
Барелла
26
Брадарич
19
Кастро
30
Паволетти
9
Жоао Педро
4-3-2-1
1
Муссо
87
Де Майо
5
Троост-Эконг
33
Самир
5
тер Авест
20
Халлфредссон
8
Мандрагора
7
Агьеманг-Баду
23
Пуссетто
77
Д'Алессандро
91
Теодорчик
Остались в запасе
Кальяри
Удинезе
77
Кирил Десподов
ПВ
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
72
Антонин Барак
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
77
Кирил Десподов
ПВ
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
72
Антонин Барак
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Кальяри - Удинезе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
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