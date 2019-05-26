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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Коламбус
Колорадо - Коламбус: обзор матча 26 мая 2019
Колорадо
26.05.2019, воскресенье, 04:00
США. МЛС
3 : 2
Завершен
Коламбус
23'
Т. Смит
89'
Н. Мескида
28'
П. Сантуш
54'
Г. Зардес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Колорадо - Коламбус
Желтая карточка
Н. Мескида
90'
ГОЛ! 2:2!
Н. Мескида
89'
Желтая карточка
Д. Прайс
56'
54'
ГОЛ! 1:2!
Г. Зардес
Пас отдал
Ф. Игуаин
28'
ГОЛ! 1:1!
П. Сантуш
Пас отдал
Э. Хименес
ГОЛ! 1:0!
Т. Смит
Пас отдал
Д. Прайс
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
1
Тим Ховард
ВР
3
Келлин Акоста
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
12
Киган Розенберри
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЛВ
19
Джек Прайс
ЦП
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Коламбус
1
Зак Стеффен
ВР
6
Джонатан Менса
ЦЗ
20
Вил Трапп
ЦП
11
Дэвид Аккам
ЦП
10
Федерико Игуаин
ЦП
6
Давид Гусман
ЦП
16
Эктор Хименес
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Колорадо
1
Клинт Ирвин
ВР
17
Диллон Серна
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
Коламбус
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
3-1-1-1
1
Ховард
3
Акоста
15
Смит
12
Розенберри
19
Прайс
19
Николсон
9
Камара
1-5-1-1
1
Стеффен
6
Менса
20
Трапп
10
Игуаин
6
Гусман
16
Хименес
11
Аккам
7
Сантуш
9
Зардес
Остались в запасе
Колорадо
Коламбус
1
Клинт Ирвин
ВР
17
Диллон Серна
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
1
Клинт Ирвин
ВР
17
Диллон Серна
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
Остались в запасе
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Колорадо - Коламбус
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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Колорадо
Коламбус
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09:36
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