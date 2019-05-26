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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Енисей
Зенит - Енисей: обзор матча 26 мая 2019
Зенит
26.05.2019, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
4 : 1
Завершен
Енисей
26'
С. Азмун (П)
57'
С. Дриусси
60'
А. Ерохин
71'
С. Дриусси
84'
Д. Торбинский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Енисей
Замена
А. Заболотный
️️️️
Л. Нету
88'
84'
ГОЛ! 4:1!
Д. Торбинский
Пас отдал
К. Савичев
82'
Замена
М. Костюков
️️️️
А. Кутьин
Замена
Э. Маммана
️️️️
А. Анюков
80'
76'
Замена
М. Едапин
️️️️
Д. Юрченко
ГОЛ! 4:0!
С. Дриусси
Пас отдал
С. Азмун
71'
65'
Замена
К. Савичев
️️️️
А. Хубулов
ГОЛ! 3:0!
А. Ерохин
Пас отдал
А. Дзюба
60'
ГОЛ! 2:0!
С. Дриусси
Пас отдал
Ю. Жирков
57'
Желтая карточка
А. Ерохин
50'
Замена
И. Смольников
️️️️
Р. Мак
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Азмун
26'
25'
Желтая карточка
А. Кутьин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
21
Магомед Оздоев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Енисей
88
Арсен Хубулов
ВР
1
Давид Юрченко
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
23
Бабакар Сарр
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
27
Павел Рожков
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Зенит
93
Алексей Городовой
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
23
Эрнани
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Енисей
95
Максим Едапин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
4
Константин Савичев
ПЗ
77
Михаил Костюков
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
4-1-3-2
99
Лунев
18
Жирков
13
Нету
44
Ракицкий
22
Анюков
21
Оздоев
9
Дриусси
21
Ерохин
21
Мак
22
Дзюба
20
Азмун
4-1-3-1
88
Хубулов
3
Гаджибеков
27
Грицаенко
23
Сарр
33
Ятченко
27
Рожков
10
Комков
14
Семакин
6
Торбинский
48
Кутьин
22
Анюков
2
Маммана
2
Маммана
22
Анюков
21
Мак
8
Смольников
8
Смольников
21
Мак
13
Нету
91
Заболотный
91
Заболотный
13
Нету
88
Хубулов
4
Савичев
4
Савичев
88
Хубулов
1
Юрченко
95
Едапин
95
Едапин
1
Юрченко
48
Кутьин
77
Костюков
77
Костюков
48
Кутьин
Остались в запасе
Зенит
Енисей
93
Алексей Городовой
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
23
Эрнани
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
1
Юрий Нестеренко
ВР
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
93
Алексей Городовой
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
23
Эрнани
ЦП
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Зенит - Енисей
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч! Страна
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