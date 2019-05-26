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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Дженоа
Фиорентина - Дженоа: обзор матча 26 мая 2019
Фиорентина
26.05.2019, воскресенье, 21:30
Италия. Серия А, 38 тур
0 : 0
Завершен
Дженоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Дженоа
84'
Желтая карточка
Д. Бесса
81'
Желтая карточка
И. Радованович
Желтая карточка
Жерсон
21'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
40
Альбан Лафон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
24
Марко Бенасси
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
21
Горан Пандев
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
17
Давид Ганцко
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
35
Эстебан Ролон
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
23
Никола Даль Монте
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
3-2-3-1-1
40
Лафон
2
Пеццелла
14
Уго
31
Миленкович
3
Бираги
6
Фернандес
24
Бенасси
17
Верету
8
Жерсон
14
Кьеза
10
Муриэль
4-1-2-1-2
13
Раду
87
Жуканович
4
Кришито
4
Бираски
21
Ромеро
16
Радованович
44
Велозу
11
Бесса
13
Перейра
8
Куаме
21
Пандев
Остались в запасе
Фиорентина
Дженоа
1
Пьетро Террачиано
ВР
17
Давид Ганцко
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
22
Федерико Маркетти
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
35
Эстебан Ролон
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
23
Никола Даль Монте
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
17
Давид Ганцко
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Остались в запасе
22
Федерико Маркетти
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
35
Эстебан Ролон
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
23
Никола Даль Монте
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Фиорентина - Дженоа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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