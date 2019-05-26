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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Салют - Ротор (мол)
Салют - Ротор (мол): обзор матча 26 мая 2019
Салют
26.05.2019, воскресенье, 16:00
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
1 : 1
Завершен
Ротор (мол)
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Матчи команд
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Салют
2 : 0
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24.10.2026
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3 : 0
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
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1 : 6
11.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
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27.05.2021
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3 : 6
23.05.2021
Ротор (мол)
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Химки (мол)
1 : 2
19.05.2021
Ротор (мол)
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Ротор (мол)
4 : 1
12.05.2021
Мастер-Сатурн
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
Ротор (мол)
2 : 0
05.05.2021
Уфа (мол)
Информация о матче
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