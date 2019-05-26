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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Эмполи
Интер - Эмполи: обзор матча 26 мая 2019
Интер
26.05.2019, воскресенье, 21:30
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 1
Завершен
Эмполи
51'
Б. Кейта
81'
Р. Наингголан
76'
Х. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Эмполи
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
90'
+9
Вторая желтая
Б. Кейта
90'
+7
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Капуто
ГОЛ! 2:1!
Р. Наингголан
81'
76'
ГОЛ! 1:1!
Х. Траоре
Пас отдал
С. Учан
Желтая карточка
И. Перишич
72'
64'
Желтая карточка
М. Паяч
Желтая карточка
Б. Кейта
52'
ГОЛ! 1:0!
Б. Кейта
Пас отдал
М. Политано
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Эмполи
22
Бартломей Дронговски
ВР
22
Доменико Майетта
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Эмполи
49
Иван Проведель
ВР
43
Димитриос Николау
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Ханданович
37
Шкриньяр
6
де Врей
33
Д'Амброзио
77
Брозович
27
Асамоа
15
Весино
44
Наингголан
5
Перишич
21
Политано
9
Икарди
4-4-1-1
22
Дронговски
22
Ди Лоренцо
26
Сильвестре
15
Делл'Орко
22
Майетта
25
Траоре
18
Аква
17
Паяч
10
Беннасер
17
Фариас
9
Капуто
Остались в запасе
Интер
Эмполи
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
43
Димитриос Николау
ЦЗ
49
Иван Проведель
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Остались в запасе
43
Димитриос Николау
ЦЗ
49
Иван Проведель
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Интер - Эмполи
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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