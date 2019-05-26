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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Ювентус
Сампдория - Ювентус: обзор матча 26 мая 2019
Сампдория
26.05.2019, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 0
Завершен
Ювентус
84'
Г. Дефрель
90+1'
Д. Капрари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Ювентус
ГОЛ! 2:0!
Д. Капрари
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
Г. Дефрель
Пас отдал
М. Габбиадини
84'
52'
Желтая карточка
Д. Ругани
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Рафаэль Кабрал
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
23
Матеус Перейра
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
27
Вид Белец
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
25
Марко Сау
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
50
Маттиа Дель Фаверо
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
3-4-1-2
1
Кабрал
18
Берешиньски
25
Феррари
25
Колли
7
Сала
8
Баррето
26
Прат
17
Линетти
11
Рамирес
27
Квальярелла
92
Дефрель
4-1-3-2
25
Пинсольо
22
Де Шильо
24
Ругани
14
Кьеллини
4
Касерес
23
Джан
7
Куадрадо
30
Бентанкур
23
Перейра
9
Кен
21
Дибала
Остались в запасе
Сампдория
Ювентус
25
Эмиль Аудеро
ВР
27
Вид Белец
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
25
Марко Сау
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
13
Войцех Щесны
ВР
50
Маттиа Дель Фаверо
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
27
Вид Белец
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
25
Марко Сау
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
50
Маттиа Дель Фаверо
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Сампдория - Ювентус
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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