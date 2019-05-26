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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Ростов
Ахмат - Ростов: обзор матча 26 мая 2019
Ахмат
26.05.2019, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Ростов
38'
А. Мбенг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Ростов
Замена
Л. Садулаев
️️️️
Исмаэл
89'
83'
Желтая карточка
А. Гацкан
82'
Замена
И. Новосельцев
️️️️
К. Плиев
77'
Желтая карточка
Т. Калачев
Замена
О. Роши
️️️️
Б. Бериша
77'
65'
Замена
И. Попов
️️️️
Б. Зайнутдинов
65'
Замена
Т. Калачев
️️️️
А. Логашов
52'
Желтая карточка
Д. Глебов
48'
Желтая карточка
К. Плиев
Замена
М. Гащенков
️️️️
А. Семенов
46'
44'
Желтая карточка
А. Ионов
ГОЛ! 1:0!
А. Мбенг
Пас отдал
Исмаэл
38'
Желтая карточка
А. Семенов
19'
8'
Желтая карточка
Р. Сигурдссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
11
Исмаэл
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
71
Ивелин Попов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
11
Дмитрий Вебер
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Городов
23
Нижич
4
Анхель
5
Мохаммади
13
Семенов
40
Уциев
11
Исмаэл
19
Иванов
0
Швец
7
Бериша
11
Мбенг
3-4-2-1
30
Песьяков
6
Хаджикадунич
6
Сигурдссон
15
Плиев
43
Логашов
15
Глебов
8
Гацкан
23
Чернов
11
Ионов
19
Зайнутдинов
14
Шомуродов
13
Семенов
77
Гащенков
77
Гащенков
13
Семенов
11
Исмаэл
7
Садулаев
7
Садулаев
11
Исмаэл
7
Бериша
21
Роши
21
Роши
7
Бериша
15
Плиев
99
Новосельцев
99
Новосельцев
15
Плиев
19
Зайнутдинов
71
Попов
71
Попов
19
Зайнутдинов
43
Логашов
2
Калачев
2
Калачев
43
Логашов
Остались в запасе
Ахмат
Ростов
59
Евгений Харин
ЛВ
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
31
Илья Абаев
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
92
Артем Щадин
АП
11
Дмитрий Вебер
АП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
59
Евгений Харин
ЛВ
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
92
Артем Щадин
АП
11
Дмитрий Вебер
АП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Ахмат - Ростов
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ахмат-Арена
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