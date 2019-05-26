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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Крылья Советов
ЦСКА - Крылья Советов: обзор матча 26 мая 2019
ЦСКА
26.05.2019, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
6 : 0
Завершен
Крылья Советов
4'
Ф. Чалов
48'
Х. Магнуссон
52'
Я. Бийол
56'
А. Сигурдссон
73'
Ф. Чалов
80'
И. Обляков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Крылья Советов
ГОЛ! 6:0!
И. Обляков
Пас отдал
Г. Щенников
80'
Замена
К. Бистрович
️️️️
И. Ахметов
79'
ГОЛ! 5:0!
Ф. Чалов
Пас отдал
М. Фернандес
73'
69'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
П. Антон
63'
Замена
Г. Киселев
️️️️
М. Рабиу
Замена
Т. Нисимура
️️️️
Я. Бийол
58'
ГОЛ! 4:0!
А. Сигурдссон
Пас отдал
Я. Бийол
56'
Замена
В. Васин
️️️️
Р. Бекао
53'
ГОЛ! 3:0!
Я. Бийол
52'
ГОЛ! 2:0!
Х. Магнуссон
Пас отдал
А. Сигурдссон
48'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Чалов
Пас отдал
Я. Бийол
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
10
Иван Обляков
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
19
Мохаммед Рабиу
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
5
Пол Антон
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
ЦСКА
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
20
Такума Нисимура
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
78
Геннадий Киселев
ЦП
3-2-1-2-1
35
Акинфеев
50
Бекао
78
Дивеев
6
Бийол
42
Щенников
6
Фернандес
97
Ахметов
10
Обляков
10
Сигурдссон
63
Чалов
4-2-1-2-1
14
Конюхов
31
Зотов
90
Бурлак
19
Самарджич
2
Полуяхтов
19
Рабиу
94
Тимофеев
5
Антон
91
Яковлев
31
Ткачук
7
Шейдаев
50
Бекао
5
Васин
5
Васин
50
Бекао
97
Ахметов
8
Бистрович
8
Бистрович
97
Ахметов
6
Бийол
20
Нисимура
20
Нисимура
6
Бийол
5
Антон
77
Зиньковский
77
Зиньковский
5
Антон
19
Рабиу
78
Киселев
78
Киселев
19
Рабиу
Остались в запасе
ЦСКА
Крылья Советов
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
1
Богдан Овсянников
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча ЦСКА - Крылья Советов
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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