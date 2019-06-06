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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Бразилия - Катар
Бразилия - Катар: обзор матча 06 июня 2019
Бразилия
06.06.2019, четверг, 03:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Катар
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бразилия - Катар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
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Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Катар
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
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Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
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