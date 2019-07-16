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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шкендия - Нымме Калью
Шкендия - Нымме Калью: обзор матча 16 июля 2019
Шкендия
16.07.2019, вторник, 18:00
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 2
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Нымме Калью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шкендия - Нымме Калью
Желтая карточка
М. Радески
74'
Начало матча
Статистика матча Шкендия - Нымме Калью
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Шкендия
Лига конференций, 3 раунд
Шкендия
0 : 0
13.08.2026
Хиберниан
Лига конференций, 3 раунд
Хиберниан
2 : 1
06.08.2026
Шкендия
Лига конференций, 2 раунд
Шкендия
3 : 1
30.07.2026
Браво
Лига конференций, 2 раунд
Браво
2 : 1
23.07.2026
Шкендия
Лига конференций, 1 раунд
Шкендия
1 : 0
16.07.2026
Европа
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Левадия
2 : 2
07.11.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Нымме Калью
1 : 0
01.11.2026
Курессааре
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Пайде
0 : 2
28.10.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Калью
2 : 1
25.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Нымме Юнайтед
3 : 0
17.10.2026
Нымме Калью
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