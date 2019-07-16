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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Валлетта - Дюделанж
Валлетта - Дюделанж: обзор матча 16 июля 2019
Валлетта
16.07.2019, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 1
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Дюделанж
59'
М. Покар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валлетта - Дюделанж
Желтая карточка
Д. Зерафа
90'
+10
Желтая карточка
А. Бонелло
89'
59'
ГОЛ! 0:1!
М. Покар
52'
Желтая карточка
Т. Шнелл
Желтая карточка
С. Борг
28'
28'
Желтая карточка
Д. Синани
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Валлетта - Дюделанж
7
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
4
Матчи команд
Валлетта
Лига конференций, 2 раунд
Валлетта
0 : 4
30.07.2026
Ракув
Лига конференций, 2 раунд
Ракув
3 : 1
23.07.2026
Валлетта
Лига Европы, 1 раунд
Валлетта
0 : 1
27.08.2020
Бала Таун
Лига Европы, 3 раунд
Валлетта
0 : 4
15.08.2019
Астана
Лига Европы, 3 раунд
Астана
5 : 1
08.08.2019
Валлетта
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дюделанж
1 : 1
17.05.2026
УНА Штрассен
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Унион Тетус Петанж
3 : 0
10.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Дюделанж
1 : 2
03.05.2026
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Свифт
0 : 3
26.04.2026
Дюделанж
Информация о матче
Стадион:
Йос Носбаум
Новости команд
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Валлетта
Дюделанж
В заявке «Дюделанжа» на матч с «Пюником» был 42-летний игрок
2022.07.27 08:28
Березуцкий – после поражения от «Дюделанжа»: «Достаточно неплохо для первой игры»
2022.01.24 21:37
5
Товарищеский матч. ЦСКА уступил люксембургскому «Дюделанжу»
2022.01.24 15:44
22
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Дюделанж»
2020.02.01 17:06
20
«Зенит» на сборах сыграет с «Зальцбургом», «Кайратом» и минским «Динамо»
2020.01.16 14:40
1
ПСВ сыграет с «Базелем» во 2-м раунде квалификации ЛЧ, БАТЭ – с «Русенборгом»
2019.07.18 00:46
7
Болт отказался от предложения мальтийской «Валлетты»
2018.10.17 15:48
1
Мальтийская «Валлетта» предлагает Болту двухлетний контракт
2018.10.16 09:41
3
В заявке «Дюделанжа» на матч с «Пюником» был 42-летний игрок
2022.07.27 08:28
Березуцкий – после поражения от «Дюделанжа»: «Достаточно неплохо для первой игры»
2022.01.24 21:37
5
Товарищеский матч. ЦСКА уступил люксембургскому «Дюделанжу»
2022.01.24 15:44
22
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Дюделанж»
2020.02.01 17:06
20
«Зенит» на сборах сыграет с «Зальцбургом», «Кайратом» и минским «Динамо»
2020.01.16 14:40
1
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