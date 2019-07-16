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Лига чемпионов 2026/2027
Иберия 1999 - Шериф
Иберия 1999 - Шериф: обзор матча 16 июля 2019
Иберия 1999
16.07.2019, вторник, 20:30
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 3
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Шериф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Иберия 1999 - Шериф
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Иберия 1999
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Самгурали
0 : 1
21.11.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Спаэри
2 : 2
15.11.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Иберия 1999
1 : 0
09.11.2026
Гагра
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Тб
0 : 0
31.10.2026
Иберия 1999
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Информация о матче
Стадион:
Шериф
Новости команд
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Иберия 1999
Шериф
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Иберии 1999» и «Мьелльбю» на победу в матче 2-го тура
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12 сентября
1
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
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Клуб из Грузии сыграет в основной стадии еврокубков впервые за 22 года, из Андорры – впервые в истории
28 августа
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Иберии 1999» и «Мьелльбю» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Арсенал» объявил о трансфере грузинского полузащитника
12 сентября
1
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
28 августа
Клуб из Грузии сыграет в основной стадии еврокубков впервые за 22 года, из Андорры – впервые в истории
28 августа
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