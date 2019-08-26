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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Динамо Хьюстон
Даллас - Динамо Хьюстон: обзор матча 26 августа 2019
Даллас
26.08.2019, понедельник, 03:00
США. МЛС
5 : 1
Завершен
Динамо Хьюстон
24'
Р. Циглер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Даллас - Динамо Хьюстон
Желтая карточка
Д. Баджи
28'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Циглер
24'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Даллас
44
Джесс Гонсалес
ВР
24
Мэтт Хеджес
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦП
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Динамо Хьюстон
31
Джо Уиллис
ВР
5
Альяж Струна
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
27
Оскар Гарсия
ЦЗ
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
10
Томас Мартинес
ЦП
15
Томас МакНамара
ЦП
19
Мауро Манотас
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
2-1-1
44
Гонсалес
24
Хеджес
3
Циглер
24
Холлингшид
14
Баджи
3-3-1
31
Уиллис
5
Струна
3
Фигероа
27
Гарсия
7
Бисли
10
Мартинес
15
МакНамара
19
Манотас
Остались в запасе
Даллас
Динамо Хьюстон
Главный тренер
Нико Эстевес
Главный тренер
Бен Ольсен
Главный тренер
Нико Эстевес
Главный тренер
Бен Ольсен
Статистика матча Даллас - Динамо Хьюстон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
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Даллас
Динамо Хьюстон
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