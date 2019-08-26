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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Сочи
Урал - Сочи: обзор матча 26 августа 2019
Урал
26.08.2019, понедельник, 18:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Сочи
16'
Э. Бикфалви (П)
73'
А. Панюков
84'
Н. Димитров
43'
А. Заболотный
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Сочи
Замена
И. Насыров
️️️️
Н. Димитров
90'
ГОЛ! 3:1!
Н. Димитров
Пас отдал
Р. Августиняк
84'
81'
Замена
Н. Калугин
️️️️
Т. Маргасов
Желтая карточка
Н. Димитров
79'
Замена
А. Егорычев
️️️️
А. Панюков
79'
77'
Замена
А. Карапетян
️️️️
Н. Бурмистров
ГОЛ! 2:1!
А. Панюков
Пас отдал
Н. Димитров
73'
Замена
В. Ильин
️️️️
Ю. Бавин
65'
Желтая карточка
В. Ароян
45'
+2
43'
ГОЛ! 1:1!
А. Заболотный
37'
Желтая карточка
Э. Набиуллин
36'
Замена
А. Мостовой
️️️️
И. Юрганов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Бикфалви
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
11
Андрей Панюков
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
8
Рафал Августиняк
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
94
Душан Лагатор
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Урал
1
Олег Баклов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
23
Никита Чистяков
ЛЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
10
Артем Юсупов
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
87
Александр Карапетян
ЦФ
4-2-2-1
11
Панюков
3
Меркулов
23
Поляков
33
Ароян
15
Кулаков
20
Бумаль
8
Августиняк
40
Бавин
17
Димитров
10
Бикфалви
4-1-2-2-1
35
Джанаев
34
Маргасов
30
Кудряшов
20
Юрганов
3
Набиуллин
15
Цаллагов
16
Нобоа
94
Лагатор
18
Бурмистров
7
Полоз
91
Заболотный
17
Димитров
77
Насыров
77
Насыров
17
Димитров
11
Панюков
5
Егорычев
5
Егорычев
11
Панюков
40
Бавин
98
Ильин
98
Ильин
40
Бавин
34
Маргасов
44
Калугин
44
Калугин
34
Маргасов
20
Юрганов
77
Мостовой
77
Мостовой
20
Юрганов
18
Бурмистров
87
Карапетян
87
Карапетян
18
Бурмистров
Остались в запасе
Урал
Сочи
11
Артем Шаболин
АП
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
23
Никита Чистяков
ЛЗ
1
Олег Баклов
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
10
Артем Юсупов
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
11
Артем Шаболин
АП
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
23
Никита Чистяков
ЛЗ
1
Олег Баклов
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
10
Артем Юсупов
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
Остались в запасе
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Урал - Сочи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
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