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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Коламбус
Цинциннати - Коламбус: обзор матча 26 августа 2019
Цинциннати
26.08.2019, понедельник, 01:00
США. МЛС
1 : 3
Завершен
Коламбус
33'
Г. Зардес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Цинциннати - Коламбус
90'
+1
Желтая карточка
Д. Менса
43'
Желтая карточка
Х. Аффул
33'
ГОЛ! 0:1!
Г. Зардес
Пас отдал
Х. Аффул
Желтая карточка
М. ван дер Верфф
31'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
Главный тренер
Пэт Нунан
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
6
Джонатан Менса
ЦЗ
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
20
Вил Трапп
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Цинциннати
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
6
Леонардо Бертоне
ЦП
23
Кекута Манне
ЦФ
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
Коламбус
11
Дэвид Аккам
ЦП
6
Давид Гусман
ЦП
3-1
22
Тытонь
4
Уостон
4
ван дер Верфф
12
Депланье
13
Ульоа
3-1-1-1
89
Ром
25
Аффул
23
Уилльямс
6
Менса
20
Трапп
7
Сантуш
9
Зардес
Остались в запасе
Цинциннати
Коламбус
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
6
Леонардо Бертоне
ЦП
23
Кекута Манне
ЦФ
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
11
Дэвид Аккам
ЦП
6
Давид Гусман
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
6
Леонардо Бертоне
ЦП
23
Кекута Манне
ЦФ
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
Остались в запасе
11
Дэвид Аккам
ЦП
6
Давид Гусман
ЦП
Главный тренер
Пэт Нунан
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Цинциннати - Коламбус
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
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