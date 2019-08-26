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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Лечче
Интер - Лечче: обзор матча 26 августа 2019
Интер
26.08.2019, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
4 : 0
Завершен
Лечче
21'
М. Брозович
24'
С. Сенси
60'
Р. Лукаку
84'
А. Кандрева
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Лечче
ГОЛ! 4:0!
А. Кандрева
Пас отдал
Н. Барелла
84'
76'
Красная карточка
Д. Фариас
ГОЛ! 3:0!
Р. Лукаку
60'
52'
Желтая карточка
Д. Лападула
Желтая карточка
Л. Мартинес
40'
38'
Желтая карточка
Я. Петриччионе
ГОЛ! 2:0!
С. Сенси
Пас отдал
М. Весино
24'
ГОЛ! 1:0!
М. Брозович
Пас отдал
К. Асамоа
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
77
Марсело Брозович
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Лечче
22
Габриэл
ВР
32
Марко Кальдерони
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
3
Андреа Рисполи
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
25
Филиппо Фалько
ПВ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
Лечче
5
Марко Манкосу
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
23
Андреа Табанелли
ЦП
20
Ромарио Бензар
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
4
Брайан Вера
ЦФ
3-1-4-2
1
Ханданович
13
Раноккия
37
Шкриньяр
33
Д'Амброзио
77
Брозович
27
Асамоа
15
Весино
8
Сенси
87
Кандрева
9
Лукаку
10
Мартинес
3-1-3-1-2
22
Габриэл
32
Кальдерони
13
Россеттини
15
Лучионе
10
Петриччионе
3
Рисполи
37
Маер
77
Тахцидис
25
Фалько
18
Лападула
19
Ла Мантия
Остались в запасе
Интер
Лечче
29
Дальберт
ЛЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
Главный тренер
Антонио Конте
23
Андреа Табанелли
ЦП
4
Брайан Вера
ЦФ
5
Марко Манкосу
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
20
Ромарио Бензар
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Остались в запасе
29
Дальберт
ЛЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
Остались в запасе
23
Андреа Табанелли
ЦП
4
Брайан Вера
ЦФ
5
Марко Манкосу
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
20
Ромарио Бензар
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Фабио Ливерани
Статистика матча Интер - Лечче
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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