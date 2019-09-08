Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Финляндия - Италия
Финляндия - Италия: обзор матча 08 сентября 2019
Финляндия
08.09.2019, воскресенье, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа J, 6 тур
1 : 2
Завершен
Италия
72'
Т. Пукки (П)
59'
Ч. Иммобиле
79'
Жоржиньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Финляндия - Италия
Желтая карточка
Й. Кауко
90'
+3
Замена
Й. Кауко
️️️️
Р. Шуллер
87'
Замена
П. Сойри
️️️️
А. Гранлунд
82'
79'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Жоржиньо
Желтая карточка
С. Вяйсянен
78'
76'
Замена
А. Белотти
️️️️
Ч. Иммобиле
Замена
Я. Туоминен
️️️️
Л. Лаппалайнен
75'
Желтая карточка
П. Араюри
74'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Пукки
72'
72'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
Ф. Кьеза
71'
Желтая карточка
Д. Доннарумма
59'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Иммобиле
Желтая карточка
Р. Шуллер
57'
21'
Желтая карточка
Жоржиньо
8'
Замена
А. Флоренци
️️️️
Эмерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
15
Саули Вяйсянен
ЦЗ
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
21
Ласси Лаппалайнен
ЦП
8
Робин Лод
ЦП
6
Глен Камара
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Эмерсон
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
0
Армандо Иццо
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
18
Николо Барелла
ЦП
12
Стефано Сенси
ЦП
8
Жоржиньо
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Финляндия
12
Йессе Йоронен
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
0
Петтери Форселл
ЦП
21
Симон Скрабб
ЦП
19
Юха Пиринен
ЦП
19
Йони Кауко
ЦП
13
Пюрю Сойри
ЦП
9
Фредрик Йенсен
АП
11
Яссе Туоминен
ЦФ
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Алессио Романьоли
ЦЗ
13
Данило Д'Амброзио
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
20
Федерико Бернардески
ПВ
9
Андреа Белотти
ЦФ
3-2-4-1
1
Градецки
2
Араюри
4
Тойвио
18
Уронен
13
Гранлунд
15
Вяйсянен
21
Лаппалайнен
6
Камара
11
Шуллер
8
Лод
10
Пукки
4-3-2-1
1
Доннарумма
19
Бонуччи
0
Иццо
15
Ачерби
13
Эмерсон
18
Барелла
12
Сенси
8
Жоржиньо
10
Пеллегрини
14
Кьеза
17
Иммобиле
11
Шуллер
19
Кауко
19
Кауко
11
Шуллер
13
Гранлунд
13
Сойри
13
Сойри
13
Гранлунд
21
Лаппалайнен
11
Туоминен
11
Туоминен
21
Лаппалайнен
13
Эмерсон
24
Флоренци
24
Флоренци
13
Эмерсон
14
Кьеза
20
Бернардески
20
Бернардески
14
Кьеза
17
Иммобиле
9
Белотти
9
Белотти
17
Иммобиле
Остались в запасе
Финляндия
Италия
9
Фредрик Йенсен
АП
12
Йессе Йоронен
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
0
Петтери Форселл
ЦП
21
Симон Скрабб
ЦП
19
Юха Пиринен
ЦП
Главный тренер
Маркку Канерва
1
Сальваторе Сиригу
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Алессио Романьоли
ЦЗ
13
Данило Д'Амброзио
ПЗ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
9
Фредрик Йенсен
АП
12
Йессе Йоронен
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
0
Петтери Форселл
ЦП
21
Симон Скрабб
ЦП
19
Юха Пиринен
ЦП
Остались в запасе
1
Сальваторе Сиригу
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Алессио Романьоли
ЦЗ
13
Данило Д'Амброзио
ПЗ
Главный тренер
Маркку Канерва
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Финляндия - Италия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Бобби Мэдден
Стадион:
Олимпик Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Финляндия
Италия
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Бельгия – Италия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Финляндия – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Бельгии и Италии на победу в матче 6 тура
14 ноября
Лига наций: шансы Финляндии и Сан-Марино на победу в матче 6 тура
14 ноября
Финляндия – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Финляндии и Сан-Марино на победу в матче 6 тура
14 ноября
Албания – Финляндия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций: шансы Албании и Финляндии на победу в матче 5 тура
11 ноября
УЕФА наказал Финляндию за фанатский баннер с Лукашенко в образе таракана и свиста во время гимна Беларуси
30 октября
9
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Бельгия – Италия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Бельгии и Италии на победу в матче 6 тура
14 ноября
Зидан оправдался за поражение Франции от Италии
13 ноября
1
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
13 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+