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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Швейцария - Гибралтар
Швейцария - Гибралтар: обзор матча 08 сентября 2019
Швейцария
08.09.2019, воскресенье, 19:00
Отбор ЧЕ-2020, группа D, 6 тур
4 : 0
Завершен
Гибралтар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Швейцария - Гибралтар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Стадион:
Алгарве
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