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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Грузия - Дания
Грузия - Дания: обзор матча 08 сентября 2019
Грузия
08.09.2019, воскресенье, 19:00
Отбор ЧЕ-2020, группа D, 6 тур
0 : 0
Завершен
Дания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Грузия - Дания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
Борис Пайчадзе
Где смотреть матч:
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Дания
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