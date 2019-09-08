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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Лос-Анджелес
Орландо Сити - Лос-Анджелес: обзор матча 08 сентября 2019
Орландо Сити
08.09.2019, воскресенье, 02:30
США. МЛС
2 : 2
Завершен
Лос-Анджелес
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Орландо Сити - Лос-Анджелес
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
- : -
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
15.10.2026
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