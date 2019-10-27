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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Хетафе
Севилья - Хетафе: обзор матча 27 октября 2019
Севилья
27.10.2019, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 10 тур
2 : 0
Завершен
Хетафе
69'
Чичарито
78'
Л. Окампос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Хетафе
Желтая карточка
Л. Окампос
90'
ГОЛ! 2:0!
Л. Окампос
Пас отдал
Х. Навас
78'
71'
Желтая карточка
М. Оливера
ГОЛ! 1:0!
Чичарито
Пас отдал
О. Торрес
69'
23'
Желтая карточка
Х. Мата
18'
Желтая карточка
Джейсон
Желтая карточка
Э. Банега
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
23
Джейсон
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
20
Франко Васкес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
76
Файкал Файр
ЦП
9
Уго Дуро
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
4-1-2-1-2
31
Вацлик
3
Регилон
23
Кунде
34
Карлос
16
Навас
5
Фернандо
19
Хордан
11
Банега
7
Окампос
3
Нолито
14
Чичарито
3-2-2-1-2
13
Сорья
15
Гарсия
6
Кабрера
3
Этчейта
12
Ньом
17
Кукурелья
8
Арамбарри
88
Максимович
23
Джейсон
17
Мата
19
Молина
Остались в запасе
Севилья
Хетафе
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
20
Франко Васкес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
17
Матиас Оливера
ЛЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
1
Леандро Чичисола
ВР
24
Давид Тимор
ОП
76
Файкал Файр
ЦП
9
Уго Дуро
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
20
Франко Васкес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
17
Матиас Оливера
ЛЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
1
Леандро Чичисола
ВР
24
Давид Тимор
ОП
76
Файкал Файр
ЦП
9
Уго Дуро
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Севилья - Хетафе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
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