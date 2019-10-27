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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Армавир - Томь
Армавир - Томь: обзор матча 27 октября 2019
Армавир
27.10.2019, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
1 : 1
Завершен
Томь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Армавир - Томь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
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